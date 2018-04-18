موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسوسييداد في الدوري الاسباني الخميس 19/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ريال سوسيداد نظيره فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أنويتا في إقليم الباسك، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في مساء يوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أنويتا في إقليم الباسك، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد

ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

ترتيب أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يحتل فريق أتلتيكو مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 71 نقطة.

يحتل فريق ريال سوسيداد حالياً المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 40 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أتلتيكو مدريد الموسم الحالي

أتلتيكو مدريد 0/1 ديبورتيفو لاكورونيا / الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد 0/2 سبورتينغ لشبونة البرتغالي / الدوري الأوروبي.

ريال مدريد 1/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

سبورتينغ لشبونة 0/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الأوروبي.

أتلتيكو مدريد 0/3 ليفانتي / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

إسبانيول 1/2 ريال سوسيداد.

ريال سوسيداد 2/1 خيتافي.

إيبار 0/0 ريال سوسيداد.

ريال سوسيداد 0/5 جيرونا.

لاس بالماس 1/0 ريال سوسيداد.

جدول مباريات أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الحالي

ريال سوسيداد / أتلتيكو مدريد / الدوري الاسباني، 19 أبريل 2018.

أتلتيكو مدريد / ريال بيتيس / الدوري الاسباني، 22 أبريل 2018.

ارسنال الانجليزي / أتلتيكو مدريد / الدوري الأوروبي، 26 أبريل 2018.

ديبورتيفو ألافيس / أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني، 29 أبريل 2018.

أتلتيكو مدريد / ارسنال / الدوري الأوروبي، 3 مايو 2018.

أتلتيكو مدريد / إسبانيول / الدوري الاسباني، 6 مايو 2018.

خيتافي / أتلتيكو مدريد / الدوري الاسباني، 13 مايو 2018.

أتلتيكو مدريد / إيبار / الدوري الاسباني، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / دييجو جودين / خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: غابي فيرنانديث / توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز.

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا.

المدرب: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ريال سوسيداد في 18 مباراة سابقة من أصل المباريات ال40 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ريال سوسيداد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق أتلتيكو مدريد في 15 مباراة سابقة من أصل المباريات ال40 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد نتيجة 7 مباريات من أصل المباريات ال40 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 65 هدفاً في شباك فريق ريال سوسيداد في آخر 40 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ريال سوسيداد في تسجيل 48 هدفاً في شباك فريق أتلتيكو مدريد في آخر 40 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو هداف فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 19 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو أفضل صانع ألعاب في فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي ويليان جوزيه هو هداف فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما 13 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 54 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 15 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 20 مباراة.

نجح فريق ريال سوسيداد في تسجيل 57 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 52 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 10 مناسبات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2013 / 2014.

نجح فريق ريال سوسيداد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في مرتين فقط طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 1981 / 1982.

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