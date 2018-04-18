فالنسيا يتعرض لخسارة مفاجئة على يد ضيفه خيتافي بثنائية

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تعرض فريق فالنسيا إلى خسارة مفاجئة على أرضه على يد ضيفه فريق خيتافي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب ميستايا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق خيتافي في المباراة الفرنسي لويك ريمي في الدقيقة السادسة عشر والدقيقة التاسعة والأربعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق فالنسيا في المباراة الإسباني رودريغو مورينو في الدقيقة التاسعة والستين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق خيتافي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق فالنسيا عند 65 نقطة في المركز الرابع في الترتيب.

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