الزمالك يواصل عروضه السلبية ويسقط في فخ التعادل أمام المقاولون

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سقط فريق الزمالك في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مضيفه فريق المقاولون العرب، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وتُعتبر هذه المباراة هي الأولى لفريق الزمالك مع مديره الفني الجديد الكابتن خالد جلال، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق الزمالك رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع فريق المقاولون العرب رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب.

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