مانشستر يونايتد يُعزز موقعه في وصافة البريمرليغ بفوزه على مضيفه بورنموث

Advertisements

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بورنموث بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب فيتاليتي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر يونايتد في المباراة كلاً من الإنجليزي كريس سمالينغ في الدقيقة الثامنة والعشرين، إضافة إلى البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة السبعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباراة مقدمة عن مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

Advertisements

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق بورنموث عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب.

إقرأ أيضاً: الزمالك يواصل عروضه السلبية ويسقط في فخ التعادل أمام المقاولون