فرانكفورت يُقصي شالكه ويضرب موعداً مع بايرن ميونخ في نهائي كأس ألمانيا

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تأهل فريق اينتراخت فرانكفورت إلى الدور النهائي من مسابقة كأس ألمانيا عقب فوزه الصعب خارج أرضه على حساب مضيفه فريق شالكه بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب فيلتنز أرينا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق اينتراخت فرانكفورت في المباراة اللاعب لوكا يوفيتش في الدقيقة الخامسة والسبعين، علماً بأن المباراة شهدت أيضاً حصول اللاعب جيلسون فيرنانديز من طرف فريق اينتراخت فرانكفورت على بطاقة حمراء في الدقيقة الحادية والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ألمانيا 2018 م، وبذلك يضرب فريق اينتراخت فرانكفورت موعداً في الدور النهائي مع فريق بايرن ميونخ الذي أقصى بدوره فريق باير ليفركوزن في الدور نصف النهائي.

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