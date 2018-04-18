كروتوني يفرض التعادل على يوفنتوس ويُشعل الصراع على لقب الكالتشيو

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سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق كروتوني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق يوفنتوس في المباراة البرازيلي أليكس ساندرو في الدقيقة السادسة عشر، إلا أن فريق كروتوني تمكن من تعديل النتيجة في نهاية المطاف وذلك في الدقيقة الخامسة والستين عبر اللاعب سيمون.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق يوفنتوس رصيده إلى 85 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما رفع فريق كروتوني رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن عشر في الترتيب.

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