نابولي يتخطى أودينيزي برباعية ويقترب أكثر من المتصدر يوفنتوس

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حقق فريق نابولي فوزاً هاماً وعريضاً على حساب ضيفه فريق أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق نابولي في المباراة كلاً من الإيطالي لورينزو إنسيني في الدقيقة الخامسة والأربعين، إضافة إلى الإسباني راؤول ألبيول في الدقيقة الرابعة والستين والبولندي أركاديوش ميليك في الدقيقة السبعين، وأيضاً الإيطالي لورينزو تونيلي في الدقيقة الخامسة والسبعين.

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أما أهداف فريق أودينيزي في المباراة فقد سجلها كلاً من ياكوب يانكو في الدقيقة الحادية والأربعين، إضافة إلى سفانتي في الدقيقة الخامسة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق نابولي رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.

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