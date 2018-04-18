روما يستعيد مركزه الثالث في ترتيب الكالتشيو ولاتسيو يواصل المطاردة

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حقق فريق روما فوزاً هاماً على حساب ضيفه فريق جنوى بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق روما في المباراة كلاً من التركي أوندر في الدقيقة السابعة عشر، إضافة إلى زوكانوفيتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق جنوى في المباراة الإيطالي جيانلوكا في الدقيقة الحادية والستين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق روما رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق جنوى عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً عن الجولة ذاتها حقق فريق لاتسيو فوزاً مثيراً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق فيورنتينا، وذلك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا.

ونجح في تسجيل أهداف فريق لاتسيو في المباراة كلاً من لويس ألبيرتو في الدقيقة التاسعة والثلاثين والدقيقة الثالثة والسبعين، إضافة إلى مارتين كاسيرس في الدقيقة الخامسة والأربعين، وأيضاً فيليبي أندرسون في الدقيقة التاسعة والستين، أما أهداف فريق فيورنتينا فقد سجلها جوردان فيريتوت في الدقيقة السادسة عشر والدقيقة الحادية والثلاثين من ركلة جزاء والدقيقة الرابعة والخمسين.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق لاتسيو رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق فيورنتينا عند 51 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

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