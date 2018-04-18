باريس سان جيرمان يحجز مقعده في نهائي كأس فرنسا بفوزه الصعب على كُان

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تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى الدور النهائي من مسابقة كأس فرنسا عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق كُان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق باريس سان جيرمان في المباراة كلاً من الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة والعشرين والدقيقة الحادية والثمانين، إضافة إلى الفرنسي كريستوفر نكونكو في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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أما الهدف الوحيد لفريق كُان في المباراة فقد سجله إسماعيل ديوماندي في الدقيقة الثالثة والأربعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس فرنسا 2018 م.

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