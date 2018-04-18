جرس إنذار في البيت الملكي بعد التعادل مع أتلتيك بيلباو

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سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق أتلتيك بيلباو، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أتلتيك بيلباو في المباراة الإسباني إيناكي ويليامز في الدقيقة الرابعة عشر، إلا أن فريق ريال مدريد تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة السابعة والثمانين عبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق ريال مدريد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما رفع فريق أتلتيك بيلباو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

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