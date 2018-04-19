الأهلي يبدأ تحضيراته اليوم استعداداً لملاقاة بتروجيت

Advertisements

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي تحضيراته على ملعب التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة أمام فريق بتروجيت.

ومن المقرر أن ينطلق مران المارد الأحمر في عصر اليوم، علماً بأن المباراة أمام فريق بتروجيت سوف تُقام في مساء يوم الأحد المقبل وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

Advertisements

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب فريق وادي دجلة، علماً بأن فريق الأهلي سبق له وأن حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بشكل رسمي منذ شهر مارس الماضي.

إقرأ أيضاً: جرس إنذار في البيت الملكي بعد التعادل مع أتلتيك بيلباو