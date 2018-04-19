فيديو: شوبير يُحاور البدري.. تعرف على تفاصيل المقابلة كاملة

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أجرى الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً والإعلامي حالياً حوار ساخناً للغاية في ساعة متأخرة في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي، وذلك مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر شاشة قناة صدى البلد في برنامج “مع شوبير”.

وفي هذا الحوار فتح الكابتن أحمد شوبير العديد من الملفات الهامة مع الكابتن حسام البدري، وأبرزها موقفه من المعارين والصفقات الجديدة إضافة إلى الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، وأيضاً أزمة النجم عبد الله السعيد وطموحاته وأحلامه في مسيرته التدريبية في المستقبل.

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وعن أزمة النجم عبد الله السعيد، أكد الكابتن حسام البدري أنه يتمنى التوفيق لعبد الله السعيد في مستقبله، وخاصة في ظل الوضعية الصعبة التي عاشها في الآونة الأخيرة مع النادي الأهلي بعد أزمة توقيعه لنادي الزمالك.

وعن السد العالي عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني المصري، أشار الكابتن حسام البدري إلى أنه يتوقع أن يكون مونديال روسيا المقبل هو المحطة الأخيرة في مسيرة السد العالي في ملاعب كرة القدم، مشدداً في الوقت ذاته على أن السد حقق إنجازاً خارقاً ويجب عليه أن يعتزل عقب نهاية المونديال مباشرة.

وعن اللاعبين المعارين من الأهلي للدوري السعودي للمحترفين، أكد الكابتن حسام البدري أنه سوف يتم عقد جلسة خاصة مع جميع اللاعبين في اليوم الثاني والعشرين من شهر مايو المقبل، مشدداً في الوقت ذاته على أن كلاً من الثنائي مؤمن زكريا وأيضاً أحمد الشيخ الأقرب للعودة بنسبة كبيرة إلى صفوف النادي الأهلي انطلاقاً من الموسم المقبل.

وعن التعاقد مع لاعبين من نادي الزمالك، أكد الكابتن حسام البدري أنه يرغب في التعاقد مع المدافع علي جبر في حالة تم بيعه بشكل نهائي لنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ولكن وفي الوقت ذاته نفى الكابتن حسام البدري رغبته نهائياً في التعاقد مع النجم محمد إبراهيم.

وعن تجديد عقده مع النادي الأهلي، أكد الكابتن حسام البدري أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد أبلغه في أكثر من مناسبة سابقة بأن الجميع يرغب في استمراره داخل جدران القلعة الحمراء، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لن يكون له أي مطالب مالية حينما يتم تجديد عقده ولكن سوف يكون له متطلبات فنية خاصة بتدعيم صفوف الفريق.

وعن أحلامه وطموحاته في مسيرته التدريبية في المستقبل، أكد الكابتن حسام البدري أنه يحلم بتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني المصري في المستقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مشجع أو مسؤول في النادي الأهلي هو مصري في الأساس.

وعن التعاقد مع النجم السوري عمر السومة مهاجم نادي أهلي جدة السعودي، أكد الكابتن حسام البدري أنه يرغب في التعاقد مع النجم السوري عمر السومة في ظل الإمكانيات الفنية العالية التي يتمتع بها اللاعب.

وعن عودة النجم صالح جمعة مرة أخرى إلى النادي الأهلي، أكد الكابتن حسام البدري أنه ليس لديه أي مانع إذا أراد النجم صالح جمعة أن يعود للنادي الأهلي، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه العودة لن تحدث إلا في حالة التزام اللاعب على كافة الأصعدة سواء داخل الملعب أو حتى خارج الملعب.

وعن حراسة مرمى النادي الأهلي، أكد الكابتن حسام البدري أنه أكثر شخص يُساند النجم شريف إكرامي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سوف يتم إشراكه انطلاقاً من مباراة بتروجيت القادمة حتى يتم تجهيزه للمونديال، كما شدد أيضاً على أنه سعيد بالمستوى المرتفع لكلاً من الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي.

وعن النجم المصري رمضان صبحي، أكد الكابتن حسام البدري أنه يرغب في عودة النجم رمضان صبحي من جديد إلى صفوف النادي الأهلي، مشدداً في الوقت ذاته على أن عدم مشاركة رمضان صبحي مع نادي ستوك سيتي في المباراة تُعتبر أمراً سلبياً للغاية، كما أشار أيضاً إلى أن اللاعب يجب عليه اختيار خطوته القادمة في مستقبله بعناية شديدة.

حوار الكابتن أحمد شوبير مع الكابتن حسام البدري

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