ليفربول يُنهي كل التكهنات حول مستقبل “محمد صلاح” في قلعة أنفيلد رود

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أنهى نادي ليفربول الإنجليزي في صباح اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي كل التكهنات، وذلك بخصوص مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح مع النادي في ظل العديد من الأنباء في مختلف وسائل الإعلام العالمية حول اقتراب رحيله عن قلعة أنفيلد رود في الصيف المقبل.

ومن أجل إنهاء كل التكهنات حول مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، قام نادي ليفربول بالإعلان في صباح اليوم رسمياً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن الزي الجديد الذي سوف يرتديه في الموسم المقبل 2018 / 2019 م.

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وفي إطار الإعلان عن الزي الجديد ظهر الفرعون المصري محمد صلاح رفقة زملائه في نادي ليفربول مرتدياً الزي الجديد للنادي، مما يؤكد بدوره على أن النجم المصري محمد صلاح سوف يستمر بنسبة كبيرة للغاية في قلعة أنفيلد رود في الموسم المقبل.

وكانت العديد من التقارير العالمية قد أشارت إلى أن هناك عدداً كبيراً من كبار الأندية الأوروبية يرغب في التعاقد مع فخر العرب محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن هذه الأنباء لم يتم الرد عليها بشكل رسمي مطلقاً سواء من جانب نادي ليفربول أو حتى من جانب اللاعب نفسه.

ونجح الفرعون المصري محمد صلاح منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة في تسجيل 40 هدفاً لمصلحة فريقه ليفربول على مستوى جميع المسابقات، كما ساهم أيضاً في تأهل فريق ليفربول إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل في السنوات الماضية.

وبات الأمل الأكبر الآن لجماهير نادي ليفربول أن يُساهم الفرعون المصري محمد صلاح في وصول فريق ليفربول إلى المباراة النهائية ومن ثم التتويج باللقب السادس في تاريخ النادي على صعيد مسابقة دوري الأبطال، علماً بأن فريق ليفربول وصل إلى الدور النهائي لآخر مرة في عام 2007، إلا أنه خسر اللقب حينها على يد فريق ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد.

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