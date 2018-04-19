المقاصة يتراجع ويوافق على شروط الأهلي تمهيداً لشراء جون أنطوي

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بات نادي مصر المقاصة على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع الغاني جون أنطوي لاعب النادي الأهلي والمعار حالياً للنادي الفيومي، وذلك بعدما تراجع مجلس إدارة النادي الفيومي عن موقفه ووافق على شروط النادي الأهلي من أجل تفعيل بند شراء المهاجم الغاني قبل نهاية الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات في صباح اليوم الخميس عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد محمد مجد المشرف العام على قطاع الكرة بنادي مصر المقاصة أن النادي الفيومي قد اقترب من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الغاني جون أنطوي بشكل نهائي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار محمد مجد إلى أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أرسل خطاباً رسمياً إلى النادي الأهلي في الآونة الأخيرة، ومن ثم عقد جلسة خاصة مع عدلي القيعي مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، مؤكداً في ختام تصريحاته أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة يُفكر جدياً في إجراء مقايضة وتبادل لاعبين مع النادي الأهلي من أجل شراء جون أنطوي.

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