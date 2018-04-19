الأهلي يكشف عن الحالة الصحية ل”محمود الخطيب” وموعد عودته للقاهرة

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كشف النادي الأهلي في صباح اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي عن الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً، وذلك بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها في دولة ألمانيا في الأيام القليلة الماضية.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الخميس وتحديداً لإذاعة الشباب والرياضة، أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب سوف يصل في الأيام القليلة القادمة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك من أجل بداية مرحلة التأهيل بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها في دولة ألمانيا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد العميد محمد مرجان على أن الكابتن محمود الخطيب في صحة جيدة للغاية حالياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سوف يعود قريباً للغاية إلى العاصمة المصرية القاهرة من جديد.

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