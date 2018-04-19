اتحاد الكرة يطلب من الجهات الأمنية زيادة عدد الجماهير في نهائي كأس مصر

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أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي، أن الاتحاد المصري لكرة القدم يُحاول أن يتوصل إلى اتفاق مع الجهات الأمنية في الفترة المقبلة من أجل زيادة عدد الجماهير في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر في الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أكد اللواء ثروت سويلم أن الاتحاد المصري لكرة القدم يرغب في أن يصل عدد الجماهير في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر في الموسم الحالي إلى 20 ألف متفرج، وهو ما يعني بالتالي زيادة 10 آلاف متفرج إضافي عن مباريات الدور نصف النهائي.

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ومن المقرر أن تعود الجماهير المصرية بشكل تدريجي إلى المدرجات مرة أخرى انطلاقاً من الأدوار النهائية لمسابقة كأس مصر في الموسم الحالي، على أن تكون العودة المنتظرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز انطلاقاً من الموسم المقبل.

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