الزمالك يبدأ تحضيراته استعداداً لملاقاة الأسيوطي سبورت

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته في صباح اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن خالد جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة أمام نظيره فريق الأسيوطي سبورت.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة لفريق الزمالك أمام نظيره فريق الأسيوطي سبورت في يوم الأحد المقبل، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وكان فريق الزمالك قد سقط في مساء يوم أمس الأربعاء في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مضيفه فريق المقاولون العرب، مما جعله بالتالي يفقد كامل حظوظه في الظفر بالمركز الثاني المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019.

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