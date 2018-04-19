شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية بخصوص مستقبل إيهاب جلال

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كشف الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً والإعلامي حالياً اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص مستقبل الكابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الخميس، أكد الكابتن أحمد شوبير أن مجلس إدارة نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي سوف يبدأ المفاوضات بشكل رسمي مع الكابتن إيهاب جلال في الأيام القليلة القادمة، وذلك تمهيداً للتعاقد معه لقيادة الفريق انطلاقاً من الموسم المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد شوبير إلى أن الكابتن طارق العشري المدير الفني الحالي لفريق وادي دجلة سوف يرحل عن النادي عقب نهاية الموسم الحالي، وخاصة في ظل النتائج السلبية التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة، مشدداً في ختام تصريحاته على أن مجلس إدارة نادي وادي دجلة يعتقد أن الكابتن إيهاب جلال سوف يكون هو الاختيار المناسب للفريق.

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