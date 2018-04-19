ناينغولان يُحذر “محمد صلاح” ورفاقه قبل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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تحدث البلجيكي راجا ناينغولان نجم نادي روما الإيطالي اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي عن المواجهة المنتظرة لفريقه، وذلك أمام فريق ليفربول الإنجليزي في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم الخميس للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أكد النجم البلجيكي راجا ناينغولان أن حلم نادي روما بات حقيقة من خلال التواجد في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم البلجيكي راجا ناينغولان على أن الجميع داخل نادي روما متحمس للغاية قبل مواجهة فريق ليفربول، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل الاحتمالات واردة، كما أكد أيضاً أن فريقه سوف يبذل أقصى مجهود ممكن لديه في المباراتين من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.

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