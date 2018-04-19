مصادر صحفية تؤكد رغبة الزمالك في ضم نجم الأهلي الصيف المقبل

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يرغب في التعاقد مع نجم النادي الأهلي في الصيف المقبل.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع النجم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الأهلي والمعار حالياً لنادي مصر المقاصة، وذلك من أجل تعويض غياب النجم أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك والذي سوف يغيب حوالي 8 أشهر عن الملاعب بداعي الإصابة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك ينتظر القرار النهائي للاعب نفسه في الفترة المقبلة، وذلك حتى يبدأ معه المفاوضات بشكل رسمي مع العلم بأن بعض التقارير قد أكدت مؤخراً أن أحمد عادل عبد المنعم لا يُمانع انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك.

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