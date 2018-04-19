جماهير الأهلي تتلقى أخباراً سعيدة قبل مواجهة بتروجيت في الدوري المصري

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي أخباراً سعيدة للغاية، وذلك قبل المواجهة المقبلة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي عودة كلاً من الثلاثي محمد نجيب وحسام عاشور إضافة إلى صلاح محسن إلى صفوف الفريق من جديد، وذلك بعدما تعافى جميعهم من الإصابة التي لحقت بهم في الآونة الأخيرة.

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ومن المقرر أن يعود كلاً من الثلاثي حسام عاشور ومحمد نجيب إضافة إلى صلاح محسن للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة المارد الأحمر انطلاقاً من اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة.

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