عبد الحفيظ يكشف عن مدى أهمية مباراة القمة للنادي الأهلي

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي عن مباراة قمة الكرة المصرية، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين غريمه التقليدي فريق الزمالك في يوم الخميس المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن المباراة القادمة لفريق الأهلي أمام فريق بتروجيت أو حتى مباراة القمة أمام فريق الزمالك، سوف تكون بمثابة أفضل إعداد للمارد الأحمر تحضيراً للتحديات الصعبة القادمة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن فريق الأهلي سوف يتعامل مع المباراتين بكل جدية واهتمام، وخاصة وأن المباراتين تسبقان مباشرة مباريات صعبة في مشوار الفريق سواء في مسابقة كأس مصر أو في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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