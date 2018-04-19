خالد جلال: قدمنا مباراة جيدة أمام المقاولون وهدفنا الفوز بكأس مصر

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تحدث الكابتن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي عن المواجهة الماضية لفريقه أمام فريق المقاولون العرب، إضافة إلى أهداف نادي الزمالك في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات له اليوم الخميس للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أكد الكابتن خالد جلال أن فريقه لم يكن يستحق سوى الانتصار أمام فريق المقاولون العرب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل لاعبي فريق الزمالك قدموا أدائاً جيداً طوال دقائق المباراة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن خالد جلال على أن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك فيما تبقى من عمر الموسم الحالي، هو الفوز بلقب كأس مصر وخاصة وأن الفريق لم يبقِ أمامه سوى المنافسة على ذلك اللقب بعد خسارته لجميع الألقاب الأخرى.

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