تركي آل الشيخ يضع شرطاً أساسياً لحسم ملف مدرب الزمالك الجديد

Advertisements

كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، قد وضع شرطاً رئيسياً أمام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور من أجل حسم ملف مدرب فريق الزمالك الجديد.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن المستشار تركي آل الشيخ لن يحسم ملف مدرب فريق الزمالك الجديد إلا في حالة واحدة فقط لا غير، وهي عدم قيام المستشار مرتضى منصور بتقديم شكوى ضد النجم عبد الله السعيد سواء في الفترة القادمة أو حتى بعد نهاية مونديال روسيا المقبل بسبب أزمة توقيعه لنادي الزمالك قبل تجديد عقده مع النادي الأهلي.

Advertisements

كما أضافت الصحيفة أيضاً أن المستشار تركي آل الشيخ وعد المستشار مرتضى منصور بتحمل كافة تكاليف التعاقد مع المدرب الجديد لفريق الزمالك، إضافة إلى تحمل الراتب السنوي الذي سوف يتقاضاه مع العلم بأن الاختيار حتى هذه اللحظة قد وقع على السويسري سيباستيان جروس مدرب فريق أهلي جدة السعودي سابقاً.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة خاصة بين المستشار مرتضى منصور وبين المستشار تركي آل الشيخ في الأيام القليلة القادمة على هامش قرعة البطولة العربية للأندية، على أن تشهد هذه الجلسة حسم كافة الأمور بين الطرفين تمهيداً للإعلان عن المدرب الجديد لفريق الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

إقرأ أيضاً: خالد جلال: قدمنا مباراة جيدة أمام المقاولون وهدفنا الفوز بكأس مصر