تعرف على موعد قرعة البطولة العربية للأندية 2018

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي عن موعد قرعة البطولة العربية للأندية في نسخة العام الحالي 2018 م، كما أعلن الاتحاد العربي أيضاً عن مكان إقامة القرعة والذي سوف يشهد حضور جميع ممثلي الأندية العربية المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن تُقام قرعة البطولة العربية للأندية 2018 م في يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الرابع والعشرين من عمر الشهر الحالي، على أن تُقام مراسم القرعة في مدينة جدة على أرض المملكة العربية السعودية.

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وتشهد البطولة العربية للأندية انطلاقاً من نسخة العام الحالي تعديلات كثيرة على نظام البطولة، وإضافة لذلك أيضاً قام الاتحاد العربي لكرة القدم بزيادة قيمة جوائز البطولة عن النسخ السابقة حتى تُصبح البطولة أقوى من السابق، علماً بأن بطل نسخة العام الماضي من البطولة العربية للأندية هو فريق الترجي الرياضي التونسي.

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