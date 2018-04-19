نجم الأهلي يتعرض لإصابة مؤلمة في المران والجهاز الطبي يمنعه من استكمال التدريبات

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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، تعرض أحد نجوم الفريق إلى الإصابة مما جعله مضطراً لعدم استكمال المران بأوامر من الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

حيث تعرض اللاعب أكرم توفيق متوسط ميدان فريق الأهلي إلى الإصابة بالتواء في الكاحل أثناء المران، وهو الأمر الذي جعل الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود يمنع اللاعب من استكمال بقية أطوار المران خوفاً من تفاقم الإصابة.

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وقد شهد مران المارد الأحمر اليوم أيضاً تأدية كلاً من الثلاثي علي معلول إضافة إلى كريم نيدفيد وأيضاً محمد نجيب تدريبات تأهيلية، وذلك تمهيداً لعودة كلاً منهم من جديد إلى الملاعب بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم في الآونة الأخيرة.

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