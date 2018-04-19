برشلونة يكشف عن أسعار تذاكر مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد

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كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي عن أسعار تذاكر مباراة كلاسيكو الأرض، والتي سوف تجمع بينه وبين غريمه التقليدي نادي ريال مدريد في اليوم السادس من مطلع شهر مايو المقبل في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة التذكرة العامة في ملعب الكامب نو مبلغ 129 يورو فقط، بينما من المقرر أن تصل قيمة تذكرة الVIP ما بين مبلغ 1450 ومبلغ 2270 يورو، علماً بأن نادي ريال مدريد قد بدأ في عملية بيع التذاكر المخصصة له في هذه المباراة المنتظرة.

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ومن جانبها تأمل الجماهير الكتالونية أن تكون مباراة كلاسيكو الأرض أمام الفريق الملكي مجرد مباراة احتفالية لا أكثر، وذلك حتى لا تكون الضغوطات كبيرة على فريق برشلونة وخاصة بعدما تم إقصاء الفريق من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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