ليفاندوفسكي يصدم ريال مدريد قبل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

صدم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي نادي ريال مدريد الإسباني وأنصاره، وذلك قبل المواجهة المنتظرة التي سوف تجمع بين الناديين في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.
فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الخميس لإحدى الإذاعات البولندية، أكد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه لا يُفكر تماماً في موضوع رحيله عن نادي بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم الحالي أي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وعلى إثر هذه التصريحات نفى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي كل الشائعات التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام والصحف المدريدية في الآونة الأخيرة، والتي كانت تؤكد بدورها اقتراب المهاجم البولندي من البيت الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.
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