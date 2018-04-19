تعرف على موعد حفل اختيار أفضل لاعب في إنجلترا إضافة إلى القناة الوحيدة الناقلة للحدث

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تترقب جماهير كرة القدم بشكل عام والجماهير الإنجليزية والمصرية بشكل خاص موعد حفل رابطة اللاعبين المحترفين الانجليزية، والذي سوف يشهد اختيار أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن الصراع سوف يكون مشتعلاً بين 6 نجوم من الطراز الرفيع من أجل الفوز بالجائزة.

ويأتي على رأس هؤلاء النجوم الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، علماً بأن كلاً منهما يُعتبر المرشح الأبرز لنيل الجائزة في نهاية المطاف.

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وتضم القائمة أيضاً كلاً من الإسباني ديفيد سيلفا والألماني ليروي ساني من نادي مانشستر سيتي، إضافة إلى الإسباني ديفيد دي خيا من نادي مانشستر يونايتد، وأيضاً الإنجليزي هاري كين من نادي توتنهام هوتسبير.

ومن المقرر أن يُقام الحفل في مساء يوم الأحد المقبل الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي في العاصمة الإنجليزية لندن، علماً بأن مراسم الحفل سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شاشة قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

وبناءً على أهمية الحدث سوف تقوم قناة أون سبورت بتخصيص ستوديو خاص من أجل تغطية كافة مراسم الحفل، على أن ينطلق الحفل تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

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