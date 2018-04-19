سوسيداد يُقدم خدمة كبيرة لبرشلونة بعد فوزه المفاجئ على أتلتيكو مدريد

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تعرض فريق أتلتيكو مدريد إلى خسارة مفاجئة خارج أرضه على يد مضيفه فريق ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أنويتا في إقليم الباسك.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال سوسيداد في المباراة كلاً من ويليان جوزيه في الدقيقة السابعة والعشرين، إضافة إلى خوانمي في الدقيقة الثمانين والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق ريال سوسيداد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق أتلتيكو مدريد عند 71 نقطة في المركز الثاني في الترتيب.

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