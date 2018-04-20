موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش بمشاركة “محمد صلاح” ضد “أحمد حجازي” في الدوري الانجليزي السبت 21/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون بمشاركة “محمد صلاح” ضد “أحمد حجازي” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق وست بروميتش ألبيون نظيره فريق ليفربول في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون

ستُقام مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون

ستكون مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

ترتيب ليفربول ووست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق ليفربول حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 70 نقطة.

يحتل فريق وست بروميتش ألبيون حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 24 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليفربول الموسم الحالي

كريستال بالاس 2/1 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 0/3 مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا.

إيفرتون 0/0 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 2/1 ليفربول / دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 0/3 بورنموث / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

واتفورد 0/1 وست بروميتش ألبيون.

وست بروميتش ألبيون 4/1 ليستر سيتي.

بورنموث 1/2 وست بروميتش ألبيون.

وست بروميتش ألبيون 2/1 بيرنلي.

وست بروميتش ألبيون 1/1 سوانزي سيتي.

مانشستر يونايتد 1/0 وست بروميتش ألبيون.

جدول مباريات ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي

وست بروميتش ألبيون / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 21 أبريل 2018.

ليفربول / روما الإيطالي / دوري أبطال أوروبا، 24 أبريل 2018.

ليفربول / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 أبريل 2018.

روما / ليفربول / دوري أبطال أوروبا، 2 مايو 2018.

تشيلسي / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

ليفربول / برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

جدول مباريات وست بروميتش ألبيون حتى نهاية الموسم الحالي

وست بروميتش ألبيون / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 21 أبريل 2018.

نيوكاسل يونايتد / وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 أبريل 2018.

وست بروميتش ألبيون / توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز، 5 مايو 2018.

كريستال بالاس / وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / أليكس أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدرب: الألماني يورغن كلوب.

تشكيلة فريق وست بروميتش ألبيون المتوقعة في المباراة

بن فوستر / كيران جيبس / آلان نيوم / كريغ داوسون / أحمد حجازي / كريس برنت / مات فيليبس / جاك ليفرمور / جيمس ماكلين / جاي رودريغيز / روندون.

المدرب: الإنجليزي دارين مور.

إحصائيات هامة قبل مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق وست بروميتش ألبيون في 54 مباراة سابقة من أصل المباريات ال119 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق وست بروميتش ألبيون في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليفربول في 30 مباراة سابقة من أصل آخر 119 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي ليفربول ووست بروميتش ألبيون نتيجة 35 مباراة سابقة من أصل 119 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 179 هدفاً في شباك فريق وست بروميتش ألبيون في آخر 119 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق وست بروميتش ألبيون في تسجيل 132 هدفاً في شباك فريق ليفربول في آخر 119 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 30 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي جاي رودريغيز هو هداف فريق وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 78 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 35 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق وست بروميتش ألبيون في تسجيل 27 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 52 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 8 مباريات.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 1989 / 1990 م.

نجح فريق وست بروميتش ألبيون في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مرة واحدة فقط طوال تاريخه، وذلك كان في موسم 1919 / 1920 م.

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