موعد مباراة بايرن ميونخ وهانوفر في الدوري الألماني السبت 21/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وهانوفر في الدوري الألماني، يستقبل فريق هانوفر نظيره فريق بايرن ميونخ في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وهانوفر

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وهانوفر في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وهانوفر

ستكون مباراة بايرن ميونخ وهانوفر منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق مضر اليوسف هو معلق المباراة.

ترتيب بايرن ميونخ وهانوفر في الدوري الألماني

يحتل فريق بايرن ميونخ حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 75 نقطة.

يحتل فريق هانوفر حالياً المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 36 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بايرن ميونخ الموسم الحالي

إشبيلية الإسباني 2/1 بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا.

أوجسبورغ 4/1 بايرن ميونخ / الدوري الألماني.

بايرن ميونخ 0/0 إشبيلية / دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ 1/5 بوروسيا مونشنغلادباخ / الدوري الألماني.

باير ليفركوزن 6/2 بايرن ميونخ / كأس ألمانيا.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق هانوفر في الدوري الألماني

اينتراخت فرانكفورت 0/1 هانوفر.

هانوفر 3/1 أوجسبورغ.

بوروسيا دورتموند 0/1 هانوفر.

هانوفر 3/2 لايبزيغ.

هانوفر 1/2 فيردر بريمن.

شتوتغارت 1/1 هانوفر.

جدول مباريات بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم الحالي

هانوفر / بايرن ميونخ / الدوري الألماني، 21 أبريل 2018.

بايرن ميونخ / ريال مدريد الإسباني/ دوري أبطال أوروبا، 25 أبريل 2018.

بايرن ميونخ / أينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني، 28 أبريل 2018.

ريال مدريد / بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا، 1 مايو 2018.

كولن / بايرن ميونخ / الدوري الألماني، 5 مايو 2018.

بايرن ميونخ / شتوتجارت / الدوري الالماني، 12 مايو 2018.

بايرن ميونخ / اينتراخت فرانكفورت / كأس ألمانيا، 19 مايو 2018.

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيفين أورلايش.

خط الدفاع: رافينيا / جيروم بواتينغ / نيكولاس سولي / خوان بيرنات.

خط الوسط: خافي مارتينيز / كورنتان توليسو / خاميس رودريغيز / تياغو ألكانتارا / توماس مولر.

خط الهجوم: ساندرو فاغنر.

المدرب: الألماني يوب هاينكس.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة بايرن ميونخ وهانوفر

نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق هانوفر في 39 مباراة سابقة من أصل آخر 55 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق هانوفر في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق بايرن ميونخ في 9 مباريات سابقة من أصل آخر 55 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي بايرن ميونخ وهانوفر نتيجة 7 مباريات سابقة من أصل آخر 55 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 153 هدفاً في شباك فريق هانوفر في آخر 55 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق هانوفر في تسجيل 53 هدفاً في شباك فريق بايرن ميونخ في آخر 55 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو هداف فريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما سجل 27 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني توماس مولر هو أفضل صانع ألعاب في فريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما صنع 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني نيكولاس هو هداف فريق هانوفر في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما سجل 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 81 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 22 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق هانوفر في تسجيل 38 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 44 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات.

نجح فريق بايرن ميونخ في الفوز بلقب الدوري الألماني في 28 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الحالي 2017 / 2018 م والذي يُعتبر السادس له على التوالي.

نجح فريق هانوفر في الفوز بلقب الدوري الألماني في مرتين فقط طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 1953 / 1954 م.

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