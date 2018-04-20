البدري يرفض نهائياً فكرة التخلي عن نجم الأهلي الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم العشرين من شهر أبريل الحالي، أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد رفض نهائياً فكرة التخلي عن أحد نجوم المارد الأحمر في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري قد رفض نهائياً فكرة التفريط في خدمات النجم النيجيري جونيور أجايي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك على الرغم من العروض المغرية للغاية التي وصلت إلى اللاعب في الآونة الأخيرة من طرف بعض الأندية الأوروبية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري قد أبلغ لجنة الكرة بالنادي الأهلي بمدى أهمية النجم النيجيري جونيور نظراً لكونه أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المارد الأحمر، وخاصة وأن الفريق مقبل على بداية مشواره في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا التي يسعى إلى الفوز بلقبها في نهاية المطاف.

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