هادي خشبة: هدفنا الفوز على الزمالك وإقصاء الأهلي من كأس مصر

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تحدث الكابتن هادي خشبة المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي سبورت اليوم الجمعة الموافق لليوم العشرين من شهر أبريل الحالي عن المواجهات المقبلة الصعبة لفريقه، وذلك سواء أمام فريق الزمالك في الدوري المصري الممتاز أو أمام فريق الأهلي في كأس مصر.

فمن خلال تصريحات صحفية له في صباح اليوم الجمعة، أكد الكابتن هادي خشبة أن هدف فريقه هو تحقيق الفوز دون سواه على حساب فريق الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقه يستعد بشكل مكثف للغاية من أجل خوض هذه المباراة وخاصة في ظل الروح العالية المتواجدة داخل الفريق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن هادي خشبة على أن هدف فريقه أيضاً هو إقصاء فريق الأهلي من الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، وذلك من خلال تقديم أداء وشكل جيد في المباراة سعياً لمواصلة النجاحات التي حققها الفريق منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

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