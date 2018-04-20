صحيفة إنجليزية تكشف عن الأوفر حظاً لنيل جائزة أفضل لاعب في إنجلترا

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كشفت صحيفة “تيليجراف” الإنجليزية اليوم الجمعة الموافق لليوم العشرين من شهر أبريل الحالي عن اللاعب الأوفر حظاً، وذلك من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م والتي يتم منحها من طرف رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الصراع سوف يكون منحصراً بنسبة كبيرة للغاية ومؤكدة بين كلاً من الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول وبين البلجيكي كيفين دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الخيار سوف يكون صعباً للغاية ما بين الطرفين، وخاصة وأن الفرعون المصري محمد صلاح نجح في تسجيل 30 هدفاً لمصلحة فريقه منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة في الدوري الإنجليزي الممتاز مما جعله متصدراً لجدول ترتيب هدافي المسابقة.

أما على الجانب المقابل فيبدو أن النجم البلجيكي لديه حظوظ كبيرة أيضاً مثله مثل فخر العرب محمد صلاح، وعلى الرغم من أن كيفين دي بروين لا يُنافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه ساهم بشكل كبير للغاية في فوز فريقه مانشستر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي في الموسم الحالي.

هذا وتضم قائمة المرشحين أيضاً كلاً من الإسباني ديفيد سيلفا والألماني ليروي ساني من نادي مانشستر سيتي، إضافة إلى الإسباني ديفيد دي خيا من نادي مانشستر يونايتد، وأيضاً الإنجليزي هاري كين من نادي توتنهام هوتسبير.

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