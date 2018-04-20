رسمياً: أرسين فينغر يُعلن رحيله عن أرسنال بعد مسيرة دامت أكثر من 20 عاماً

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أعلن الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي رسمياً اليوم الجمعة الموافق لليوم العشرين من شهر أبريل الحالي عن نهاية مسيرته التدريبية مع نادي أرسنال، وذلك بعد مشوار طويل مع النادي اللندني بدأ منذ عام 1996.

وفاجأ المدرب الفرنسي أرسين فينغر جميع جماهير نادي أرسنال وكرة القدم في صباح اليوم الجمعة، وذلك بعدما أصدر بياناً رسمياً تم نشره على موقع نادي أرسنال الرسمي لكي يُعلن من خلاله رحيله عن صفوف النادي اللندني عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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وقد جاء البيان على النحو التالي: “بعد دراسة متأنية ومناقشات مع إدارة أرسنال، وجدت أن الوقت قد حان للرحيل مع نهاية الموسم الحالي”، كما أضاف أيضاً: “علاقتي مع أرسنال كانت مبنية على الالتزام الكامل، وأود الآن أن أشكر كل العاملين في النادي، وكل من ساهم في جعل هذا النادي خاصاً جداً، سعيد بأني كنت هنا لسنوات طويلة حافلة بالذكريات”.

وكان المدرب الفرنسي أرسين فينغر قد تولى تدريب نادي أرسنال منذ شهر سبتمبر في عام 1996، وعلى الرغم من هذه السنوات الطويلة للغاية التي عاشتها جماهير نادي أرسنال مع المدرب الفرنسي أرسين فينغر، إلا أن الإنجازات التي حققها النادي لم تكن كبيرة للغاية على المستوى الرياضي، وذلك بعكس الطفرة المالية التاريخية التي نجح النادي اللندني في تحقيقها.

ولم يفز المدرب الفرنسي أرسين فينغر مع نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز سوى في 3 مناسبات فقط لا غير، علماً بأن اللقب الأبرز له كان الذي حققه في موسم 2003 / 2004 والذي فاز به دون أن يتعرض إلى أي خسارة على الإطلاق في 38 جولة متتالية.

أما البطولة المفضلة للمدرب الفرنسي أرسين فينغر مع نادي أرسنال، فهي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي فاز بها النادي اللندني رفقة المدرب الفرنسي المخضرم في 7 مناسبات، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الماضي 2016 / 2017.

وشهدت الحقبة التاريخية أيضاً للمدرب الفرنسي أرسين فينغر مع نادي أرسنال، فوز النادي اللندني بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية أي لقب كأس السوبر الإنجليزي في 7 مناسبات أيضاً، بينما لم يعرف النادي اللندني طعم المجد الأوروبي على الإطلاق طوال هذه السنوات.

حيث لم ينجح نادي أرسنال سوى في الوصول إلى الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في عام 2006، ولكنه حينها خسر اللقب في نهاية المطاف على يد نادي برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس.

وعلى الرغم من ذلك الفشل الأوروبي الكبير للمدرب الفرنسي أرسين فينغر مع نادي أرسنال، إلا أن الفرصة لا تزال أمامه في الموسم الحالي من أجل كتابة آخر صفحة ناصعة البياض في كتاب مسيرته مع نادي أرسنال.

وسوف يأتي ذلك من خلال الفوز بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي مع العلم بأن ذلك اللقب أيضاً سوف يمنح نادي أرسنال بطاقة التأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وبالتالي سوف تكون أفضل نهاية للمدرب الفرنسي أرسين فينغر مع نادي أرسنال.

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