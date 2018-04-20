موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في نهائي كأس إسبانيا السبت 21/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا، يواجه فريق برشلونة نظيره فريق إشبيلية في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

ستُقام مباراة برشلونة وإشبيلية في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

ستكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة أبوظبي الرياضية الثالثة المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق محمد الشامسي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 83 نقطة.

يحتل فريق إشبيلية حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 48 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برشلونة الموسم الحالي

برشلونة 1/4 روما الإيطالي / دوري أبطال أوروبا.

برشلونة 1/3 ليغانيس / الدوري الإسباني.

روما 0/3 برشلونة / دوري أبطال أوروبا.

برشلونة 1/2 فالنسيا / الدوري الإسباني.

سيلتا فيغو 2/2 برشلونة / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إشبيلية الموسم الحالي

إشبيلية 2/1 بايرن ميونخ الألماني / دوري أبطال أوروبا.

سيلتا فيغو 0/4 إشبيلية / الدوري الإسباني.

بايرن ميونخ 0/0 إشبيلية / دوري أبطال أوروبا.

إشبيلية 2/2 فياريال / الدوري الإسباني.

ديبورتيفو لاكورونيا 0/0 إشبيلية / الدوري الإسباني.

جدول مباريات برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي

برشلونة / إشبيلية / كأس ملك إسبانيا، 21 أبريل 2018.

ديبورتيفو لاكورونيا / برشلونة / الدوري الإسباني، 29 أبريل 2018.

برشلونة / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 6 مايو 2018.

برشلونة / فياريال / الدوري الإسباني، 9 مايو 2018.

ليفانتي / برشلونة / الدوري الاسباني، 13 مايو 2018.

برشلونة / ريال سوسيداد / الدوري الاسباني، 20 مايو 2018.

جدول مباريات إشبيلية حتى نهاية الموسم الحالي

برشلونة / إشبيلية / كأس ملك إسبانيا، 21 أبريل 2018.

ليفانتي / اشبيلية / الدوري الاسباني، 27 أبريل 2018.

اشبيلية / ريال سوسيداد / الدوري الإسباني، 4 مايو 2018.

إشبيلية / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 9 مايو 2018.

ريال بيتيس / إشبيلية / الدوري الاسباني، 13 مايو 2018.

إشبيلية / ديبورتيفو ألافيس / الدوري الإسباني، 20 مايو 2018.

مشوار برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2018

سيلتا فيغو 1/1 برشلونة / ذهاب ثمن النهائي.

برشلونة 0/5 سيلتا فيغو / إياب ثمن النهائي.

إسبانيول 0/1 برشلونة / ذهاب ربع النهائي.

برشلونة 0/2 إسبانيول / إياب ربع النهائي.

برشلونة 0/1 فالنسيا / ذهاب نصف النهائي.

فالنسيا 2/0 برشلونة / إياب نصف النهائي.

مشوار إشبيلية في كأس ملك إسبانيا 2018

قادش 2/0 إشبيلية / ذهاب ثمن النهائي.

إشبيلية 1/2 قادش / إياب ثمن النهائي.

أتلتيكو مدريد 2/1 إشبيلية / ذهاب ربع النهائي.

إشبيلية 1/3 أتلتيكو مدريد / إياب ربع النهائي.

ليغانيس 1/1 إشبيلية / ذهاب نصف النهائي.

إشبيلية 0/2 ليغانيس / إياب نصف النهائي.

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الوسط: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدرب: الإسباني فالفيردي.

تشكيلة فريق إشبيلية المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيرجيو ريكو.

خط الدفاع: جابرييل ميركادو / سيمون كاير / كليمنت / سيرجيو إسكوديرو.

خط الوسط: ستيفن نزونزي / إيفر بانيغا / بابلو سارابيا / فرانكو فاسكيز / خواكين كوريا.

خط الهجوم: لويس مورييل.

المدرب: الإيطالي مونتيلا.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة برشلونة وإشبيلية

نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق إشبيلية في 33 مباراة سابقة من أصل آخر 55 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق إشبيلية في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق برشلونة في 11 مباراة سابقة من أصل آخر 55 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي برشلونة وإشبيلية نتيجة 11 مباراة من أصل آخر 55 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 113 هدفاً في شباك فريق إشبيلية في آخر 55 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق إشبيلية في تسجيل 59 هدفاً في شباك فريق برشلونة في آخر 55 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 29 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل صانع ألعاب في فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الكولومبي لويس مورييل هو هداف فريق إشبيلية في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 19 هدفاً في كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدفين فقط لا غير، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 6 مباريات.

نجح فريق إشبيلية في تسجيل 19 هدفاً في كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 4 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 4 مباريات.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 83 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 19 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 18 مباراة.

نجح فريق إشبيلية في تسجيل 41 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 52 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 12 مباراة.

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 24 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم قبل الماضي 2015 / 2016.

نجح فريق إشبيلية في الفوز بلقب الدوري الإسباني في مرة واحدة فقط طوال تاريخه، علماً بأن ذلك اللقب الوحيد يعود إلى موسم 1945 / 1946 م.

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا في 29 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الماضي 2016 / 2017 م والذي يُعتبر هو اللقب الثالث له على التوالي.

نجح فريق إشبيلية في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا في 5 مناسبات سابقة فقط طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2009 / 2010 م.

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