مؤمن زكريا يتخذ قراراً حاسماً بشأن مستقبله وينتظر موافقة الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم العشرين من شهر أبريل الحالي أن النجم المصري مؤمن زكريا قد اتخذ قراراً حاسماً، وذلك بخصوص مستقبله مع النادي الأهلي في انتظار معرفة القرار النهائي للجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم المصري مؤمن زكريا قد تواصل هاتفياً مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي منذ وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة في الأيام القليلة الماضية، وذلك من أجل معرفة مستقبله انطلاقاً من الموسم المقبل سواء من خلال عودته إلى صفوف القلعة الحمراء أو إما من خلال تمديد إعارته مع نادي الأهلي السعودي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم المصري مؤمن زكريا أخبر الكابتن سيد عبد الحفيظ أنه يرغب في الاستمرار مع نادي الأهلي السعودي لمدة موسم آخر، وخاصة في ظل الراحة النفسية التي يشعر بها منذ انتقاله إلى الملاعب السعودية، إضافة إلى المقابل المادي المميز الذي حصل عليه طوال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يقوم الكابتن حسام البدري بعقد جلسة خاصة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ في نهاية شهر أبريل الحالي، وذلك من أجل حسم ملف جميع اللاعبين المعارين من النادي الأهلي لأندية الدوري السعودي للمحترفين، علماً بأن الكابتن حسام البدري سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة سابقة على رغبته في عودة مؤمن زكريا إلى صفوف النادي الأهلي مرة أخرى في الصيف المقبل.

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