موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في كأس إنجلترا السبت 21/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في كأس الاتحاد الإنجليزي، يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق توتنهام هوتسبير في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ترتيب مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق مانشستر يونايتد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 74 نقطة.

يحتل فريق توتنهام هوتسبير حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 68 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر يونايتد الموسم الحالي

مانشستر يونايتد 0/2 برايتون / كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد 0/2 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 3/2 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 1/0 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

بورنموث 2/0 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق توتنهام هوتسبير الموسم الحالي

سوانزي سيتي 3/0 توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي 3/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستوك سيتي 2/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام هوتسبير 3/1 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون 1/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي

مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي، 21 أبريل 2018.

مانشستر يونايتد / ارسنال / الدوري الانجليزي الممتاز، 29 أبريل 2018.

برايتون / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 4 مايو 2018.

وست هام يونايتد / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 10 مايو 2018.

مانشستر يونايتد / واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

جدول مباريات توتنهام هوتسبير حتى نهاية الموسم الحالي

مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي، 21 أبريل 2018.

توتنهام هوتسبير / واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 30 أبريل 2018.

وست بروميتش ألبيون / توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز، 5 مايو 2018.

توتنهام هوتسبير / نيوكاسل يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

توتنهام هوتسبير / ليستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / كريس سمالينغ / أشلي يونغ.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / خوان ماتا / بول بوغبا / أليكسيس سانشيز.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

المدرب: البرتغالي جوزيه مورينيو.

تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

المدرب: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق توتنهام هوتسبير في 82 مباراة سابقة من أصل آخر 158 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد في 37 مباراة سابقة من أصل آخر 158 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير نتيجة 39 مباراة سابقة من أصل آخر 158 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 262 هدفاً في شباك فريق توتنهام هوتسبير في آخر 158 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل 191 هدفاً في شباك فريق مانشستر يونايتد في آخر 158 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو هو هداف فريق مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي بعدما سجل 5 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي هاري كين هو هداف فريق توتنهام هوتسبير في كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي بعدما سجل 4 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو هو هداف فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 16 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي بول بوغبا هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي هاري كين هو هداف فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 26 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي ديلي آلي هو أفضل صانع ألعاب في فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 10 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 10 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك لم تستقبل شباكه أي هدف على الإطلاق، مما يعني أنه حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 4 مباريات.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل 17 هدفاً في كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 4 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 3 مباريات.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 65 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 17 مباراة.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل 66 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 31 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 14 مباراة.

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2012 / 2013 م.

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 12 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2015 / 2016 م.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مرتين فقط طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 1963 / 1964 م.

نجح فريق توتنهام هوتسبير في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 8 مناسبات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 1990 / 1991 م.

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