وكيل محمد صلاح يكشف عن أزمة خطيرة بين فخر العرب واتحاد الكرة

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بات هناك حالة من الجدل في الشارع المصري اليوم الجمعة الموافق لليوم العشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك بعدما أعلن رامي وكيل أعمال الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عن وجود أزمة خطيرة بين فخر العرب محمد صلاح وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.

حيث قام رامي عباس وكيل أعمال الفرعون المصري محمد صلاح بنشر تغريدة اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “لدينا مشكلة كبرى مع الاتحاد المصري لكرة القدم”.

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ومن جانبها أكدت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية أن المشكلة الكبرى بين فخر العرب محمد صلاح وبين الاتحاد المصري لكرة القدم تتعلق بالحملة الإعلانية “أنت أقوى من المخدرات”، علماً بأن الفرعون المصري محمد صلاح قد اشترك في هذه الحملة الإعلانية في الآونة الأخيرة دون أن تحصل الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم على حقوقها.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم متمسكة بالحصول على حقوقها الإعلانية في الفرعون المصري محمد صلاح، وخاصة أن الشركة صاحبة الحملة الإعلانية “أنت أقوى من المخدرات” ليست ضمن الشركات الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم.

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