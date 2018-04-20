مهند لاشين يقترب من الأهلي بتوصية خاصة من هادي خشبة

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم العشرين من شهر أبريل الحالي عن اقتراب النادي الأهلي من حسم تعاقده مع النجم الواعد مهند لاشين متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي سبورت في الفترة القادمة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد عقد جلسة في الأيام القليلة الماضية رفقة كلاً من عدلي القيعي مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي وأيضاً الكابتن هادي خشبة مدير الكرة بنادي الأسيوطي سبورت.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن هذه الجلسة شهدت توصية خاصة من طرف الكابتن هادي خشبة باللاعب مهند لاشين، وخاصة في ظل المستويات المميزة التي قدمها اللاعب رفقة نادي الأسيوطي سبورت منذ مطلع الموسم الحالي تحديداً وحتى هذه اللحظة.

وتبقى الأزمة الوحيدة بين الناديين من أجل حسم الصفقة رسمياً، هي الأمور المادية حيث يرغب نادي الأسيوطي سبورت في الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه مصري، أو الحصول على الأقل على مبلغ 15 مليون جنيه مع تواجد بند في العقد يسمح لنادي الأسيوطي بالحصول على نسبة 20% في حالة تمت بيع أو إعارة اللاعب في المستقبل.

أما على الجانب المقابل لا يرغب النادي الأهلي في دفع سوى مبلغ 10 مليون جنيه مصري فقط لا غير، علماً بأن الأيام القليلة الماضية سوف تشهد مفاوضات مكثفة بين الناديين حتى يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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