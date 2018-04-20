لهيطة يكشف عن السبب وراء تقديم موعد مباراة مصر والكويت

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم العشرين من شهر أبريل الحالي عن السبب وراء تقديم موعد مباراة منتخب مصر مع مضيفه منتخب الكويت الودية في إطار تحضيرات أحفاد الفراعنة من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.
فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أكد إيهاب لهيطة أن السبب وراء تقديم موعد المنتخب الوطني المصري مع المنتخب الكويتي، هو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي طلب من الاتحاد الكويتي لكرة القدم بضرورة تقديم موعد المباراة حتى لا يتعارض مع موعد المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وبالتالي سوف تُقام المباراة الودية بين المنتخب المصري وبين نظيره المنتخب الكويتي في اليوم الخامس والعشرين من شهر مايو المقبل، بينما ستُقام المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في اليوم السادس والعشرين من الشهر ذاته في العاصمة الأوكرانية كييف.
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