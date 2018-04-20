موعد مباراة روما وسبال في الدوري الايطالي السبت 21/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة روما وسبال في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق سبال نظيره فريق روما في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب باولو مازا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة روما وسبال

ستُقام مباراة روما وسبال في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب باولو مازا، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة روما وسبال

ستكون مباراة روما وسبال منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

ترتيب روما وسبال في الدوري الإيطالي

يحتل فريق روما حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 64 نقطة.

يحتل فريق سبال حالياً المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 29 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق روما الموسم الحالي

برشلونة الإسباني 1/4 روما / دوري أبطال أوروبا.

روما 2/0 فيورنتينا / الدوري الإيطالي.

روما 0/3 برشلونة / دوري أبطال أوروبا.

لاتسيو 0/0 روما / الدوري الإيطالي.

روما 1/2 جنوى / الدوري الإيطالي.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق سبال في الدوري الإيطالي

سبال 0/0 يوفنتوس.

جنوى 1/1 سبال.

سبال 1/1 أتالانتا.

فيورنتينا 0/0 سبال.

سبال 0/0 كييفو فيرونا.

جدول مباريات روما حتى نهاية الموسم الحالي

سبال / روما / الدوري الإيطالي، 21 أبريل 2018.

ليفربول الإنجليزي / روما / دوري أبطال أوروبا، 24 أبريل 2018.

روما / كييفو فيرونا / الدوري الايطالي، 28 أبريل 2018.

روما / ليفربول / دوري أبطال أوروبا، 2 مايو 2018.

كالياري / روما / الدوري الإيطالي، 6 مايو 2018.

روما / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

ساسولو / روما / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق روما المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / كيفن ستروتمان / راجا ناينغولان.

خط الهجوم: أوندر / ستيفان الشعراوي / إيدين دجيكو.

المدرب: الإيطالي ايزيبيو دي فرانشيسكو.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة روما وسبال

نجح فريق روما في الفوز في مباراة الدور الأول على حساب نظيره فريق سبال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

يُعتبر البوسني إيدين دجيكو هو هداف فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي راجا ناينغولان هو أفضل صانع ألعاب في فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي مثله مثل زميله الصربي ألكسندر كولاروف، حيث صنع كلاً منهما 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإيطالي ميركو هو هداف فريق سبال في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق روما في تسجيل 52 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 27 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 14 مباراة.

نجح فريق سبال في تسجيل 30 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 52 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 6 مباريات.

نجح فريق روما في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 3 مرات فقط طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2000 / 2001 م.

لم ينجح فريق سبال في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في أي مناسبة سابقة طوال تاريخه.

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