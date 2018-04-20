تعرف على قائمة الإسماعيلي في مباراته أمام الرجاء

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أعلن البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اليوم الجمعة الموافق لليوم العشرين من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة لفريق الدراويش أمام فريق الرجاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة في يوم الأحد المقبل، علماً بأن فريق الإسماعيلي لا يوجد أي خيار أمامه سوى الفوز وذلك في حالة أراد الاستمرار في المحافظة على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والذي سوف يؤهله بدوره للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019.

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وقد جاءت قائمة فريق الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد مجدي.

خط الدفاع: ريتشارد بافور / باهر المحمدي / محمد هاشم / أحمد دويدار / أحمد علي.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / إبراهيم عبد الخالق / كريم بامبو / محمد فتحي / إسلام عبد النعيم / محمد الصادق / إبراهيم حسن / وجيه عبد الحكيم / توماس ابي.

خط الهجوم: موسى كمارا / شكري نجيب / محمود أبوزيد.

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