فالفيردي يُعلن عن قائمة برشلونة استعداداً لنهائي كأس ملك إسبانيا

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أعلن الإسباني فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني اليوم الجمعة الموافق لليوم العشرين من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين فريق برشلونة وبين فريق إشبيلية في مساء يوم غداً السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من عمر الشهر الحالي أيضاً، وذلك على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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وقد جاءت قائمة فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرار بيكيه / جوردي ألبا / لوكاس دين / سيرجي روبيرتو / أليكس فيدال / صامويل أومتيتي / يري مينا / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / دينيس سواريز / أندريس إنييستا / فيليبي كوتينيو / باولينيو / أندريه جوميش / عثماني ديمبيلي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / باكو ألكاسير.

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