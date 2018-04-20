تعرف على قائمة الزمالك استعداداً لمباراته القادمة أمام الأسيوطي سبورت

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أعلن الكابتن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق لليوم العشرين من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق الأسيوطي سبورت.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق الأسيوطي سبورت في يوم الأحد المقبل، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وقد جاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / إسلام جمال / محمود علاء / أحمد فتوح.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / محمود عبد العاطي / أحمد توفيق / أحمد داوودا / محمد عنتر / عماد فتحي / أحمد مدبولي / أيمن حفني / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / نانا بوكو.

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