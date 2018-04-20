موعد أبرز مباريات الدوريات الأوروبية والعربية السبت 21/4/2018 والقنوات الناقلة لها

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يشهد يوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي إقامة العديد من المباريات سواء على صعيد الدوريات الأوروبية وتحديداً الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إضافة إلى الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، إضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المباريات على القمر الصناعي نايل سات.

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موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وليل

ستُقام مباراة أولمبيك مارسيليا وليل في مساء يوم السبت على ملعب الفيلودروم في جنوب فرنسا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة أولمبيك مارسيليا وليل منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الحبيب بن علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة موناكو وجانجون

ستُقام مباراة موناكو وجانجون في مساء يوم السبت، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة موناكو وجانجون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن

ستُقام مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن في مساء يوم السبت على ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة ميلان وبينيفينتو

ستُقام مباراة ميلان وبينيفينتو في مساء يوم السبت على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة ميلان وبينيفينتو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة فالنسيا وسيلتا فيغو

ستُقام مباراة فالنسيا وسيلتا فيغو في مساء يوم السبت على ملعب بالايدوس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة فالنسيا وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وطنطا

ستُقام مباراة المصري البورسعيدي وطنطا في مساء يوم السبت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة المصري البورسعيدي وطنطا منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت، وأيضاً قناة أون سبورت.

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