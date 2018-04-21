موعد مباراة ارسنال ووست هام بمشاركة “محمد النني” في الدوري الانجليزي الاحد 22/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال ووست هام يونايتد بمشاركة “محمد النني” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق أرسنال جاره اللندني فريق وست هام يونايتد في يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ارسنال ووست هام يونايتد

ستُقام مباراة ارسنال ووست هام يونايتد في يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ووست هام يونايتد

ستكون مباراة ارسنال ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

ترتيب ارسنال ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق أرسنال حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 54 نقطة.

يحتل فريق وست هام يونايتد حالياً المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 35 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ارسنال الموسم الحالي

ارسنال 0/3 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 1/4 سيسكا موسكو الروسي / الدوري الأوروبي.

ارسنال 2/3 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيسكا موسكو 2/2 ارسنال / الدوري الأوروبي.

نيوكاسل يونايتد 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

سوانزي سيتي 1/4 وست هام يونايتد.

وست هام يونايتد 3/0 بيرنلي.

وست هام يونايتد 0/3 ساوثهامبتون.

تشيلسي 1/1 وست هام يونايتد.

وست هام يونايتد 1/1 ستوك سيتي.

جدول مباريات ارسنال حتى نهاية الموسم الحالي

ارسنال / وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 22 أبريل 2018.

أرسنال / اتلتيكو مدريد الإسباني / الدوري الأوروبي، 26 أبريل 2018.

مانشستر يونايتد / ارسنال / الدوري الانجليزي الممتاز، 29 أبريل 2018.

أتلتيكو مدريد / ارسنال / الدوري الأوروبي، 3 مايو 2018.

ارسنال / بيرنلي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

ليستر سيتي / ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

هدرسفيلد تاون / أرسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / جاك ويلشير / مسعود أوزيل / أرون رامسي / بيير إيميريك أوباميانغ.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

المدرب: الفرنسي أرسين فينغر.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ارسنال ووست هام يونايتد

نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق وست هام يونايتد في 59 مباراة سابقة من أصل آخر 121 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق وست هام يونايتد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق أرسنال في 28 مباراة سابقة من أصل آخر 121 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي أرسنال ووست هام يونايتد نتيجة 34 مباراة سابقة من أصل آخر 121 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 204 هدفاً في شباك فريق وست هام يونايتد في آخر 121 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق وست هام يونايتد في تسجيل 135 هدفاً في شباك فريق أرسنال في آخر 121 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت هو هداف فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني مسعود أوزيل هو أفضل صانع ألعاب في فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر النمساوي ماركو أرناوتوفيتش هو هداف فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي كريسويل هو أفضل صانع ألعاب في فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 62 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 45 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق وست هام يونايتد في تسجيل 41 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 59 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 8 مباريات.

نجح فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2003 / 2004 م.

لم يعرف فريق وست هام يونايتد طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

يُعتبر الموسم الحالي 2017 / 2018 م تاريخياً لنادي أرسنال بكل المقاييس، وذلك نظراً لكونه الموسم الأخير مع مدربه الفرنسي أرسين فينغر بعد مسيرة دامت لمدة 22 عاماً أي منذ عام 1996.

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