موعد مباراة ستوك سيتي وبيرنلي بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الانجليزي الاحد 22/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ستوك سيتي وبيرنلي بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ستوك سيتي نظيره فريق بيرنلي في يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ستوك سيتي وبيرنلي

ستُقام مباراة ستوك سيتي وبيرنلي في يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وبيرنلي

ستكون مباراة ستوك سيتي وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

ترتيب ستوك سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق ستوك سيتي حالياً المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 28 نقطة.

يحتل فريق بيرنلي حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 52 نقطة.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامبتون 0/0 ستوك سيتي.

ستوك سيتي 2/0 مانشستر سيتي.

ستوك سيتي 2/1 إيفرتون.

ارسنال 0/3 ستوك سيتي.

ستوك سيتي 2/1 توتنهام هوتسبير.

وست هام يونايتد 1/1 ستوك سيتي.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

بيرنلي 1/2 إيفرتون.

وست هام يونايتد 3/0 بيرنلي.

وست بروميتش ألبيون 2/1 بيرنلي.

واتفورد 2/1 بيرنلي.

بيرنلي 1/2 ليستر سيتي.

بيرنلي 2/1 تشيلسي.

جدول مباريات ستوك سيتي حتى نهاية الموسم الحالي

ستوك سيتي / بيرنلي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 22 أبريل 2018.

ليفربول / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 أبريل 2018.

ستوك سيتي / كريستال بالاس / الدوري الإنجليزي الممتاز، 5 مايو 2018.

سوانزي سيتي / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ستوك سيتي وبيرنلي

نجح فريق ستوك سيتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق بيرنلي في 21 مباراة سابقة من أصل آخر 62 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق بيرنلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ستوك سيتي في 25 مباراة سابقة من أصل آخر 62 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي ستوك سيتي وبيرنلي نتيجة 16 مباراة سابقة من أصل آخر 62 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ستوك سيتي في تسجيل 75 هدفاً في شباك فريق بيرنلي في آخر 62 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق بيرنلي في تسجيل 79 هدفاً في شباك فريق ستوك سيتي في آخر 62 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر السويسري شيردان شاكيري هو هداف فريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر النيوزيلندي كريس وود هو هداف فريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ستوك سيتي في تسجيل 31 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 64 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات.

نجح فريق بيرنلي في تسجيل 34 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 31 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق بيرنلي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مرتين فقط طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 1959 / 1960 م.

لم يعرف فريق ستوك سيتي طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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