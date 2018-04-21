موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي في الدوري الانجليزي الاحد 22/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره فريق سوانزي سيتي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي

ستُقام مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي

ستكون مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وستكون مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي منقولة أيضاً عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة.

ترتيب مانشستر سيتي وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق مانشستر سيتي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 87 نقطة.

يحتل فريق سوانزي سيتي حالياً المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 33 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر سيتي الموسم الحالي

إيفرتون 3/1 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 0/3 مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي 3/2 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 2/1 ليفربول / دوري أبطال أوروبا.

توتنهام هوتسبير 3/1 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق سوانزي سيتي الموسم الحالي

هدرسفيلد تاون 0/0 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

سوانزي سيتي 3/0 توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد 0/2 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست بروميتش ألبيون 1/1 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

سوانزي سيتي 1/1 إيفرتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي

مانشستر سيتي / سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 22 أبريل 2018.

وست هام يونايتد / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 29 أبريل 2018.

مانشستر سيتي / هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

مانشستر سيتي / برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

ساوثهامبتون / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / فينسنت كومباني / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف.

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفين دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / جابرييل جيسوس.

المدرب: الإسباني بيب جوارديولا.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مانشستر سيتي وسوانزي سيتي

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق سوانزي سيتي في 13 مباراة سابقة من أصل 18 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق سوانزي سيتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي في 3 مباريات فقط لا غير من أصل 18 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي مانشستر سيتي وسوانزي سيتي نتيجة مباراتين فقط لا غير من أصل 18 مباراة ماضية جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 38 هدفاً في شباك فريق سوانزي سيتي في آخر 18 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق سوانزي سيتي في تسجيل 18 هدفاً في شباك فريق مانشستر سيتي في آخر 18 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هو هداف فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 21 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي كيفين دي بروين هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 15 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الغاني جوردان أيو هو هداف فريق سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 93 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 25 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق سوانزي سيتي في تسجيل 27 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 46 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 5 مرات فقط طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له قد جاء في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

لم يعرف فريق سوانزي سيتي طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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